Село у Нідерландах не дозволило встановити на своїй території 9-метрову статую Леніна

Муніципалітет Олдамбт у Нідерландах вирішив, що 9-метрова статуя Владіміра Леніна не може бути встановлена в селі Остволд.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Статую планувалося розмістити поблизу нового центру культурної спадщини в цьому селі провінції Гронінген, але муніципалітет відмовив у видачі дозволу на її встановлення.

Бронзова статуя російського революціонера до 1991 року стояла у східнонімецькому місті Мерзебург, поблизу Лейпцига. Після розпаду НДР її демонтували, а наприкінці 1990-х років її придбав підприємець із Гронінгена.

Протягом останніх кількох тижнів статуя слугувала фоном для музично-театральної вистави в Остволді. Після цього статуя мала стати частиною нового центру культурної спадщини, присвяченого історії комунізму у Східному Гронінгені.

фото RTV Noord

Генрієтта Давелаар, ініціаторка створення центру, вже досить тривалий час вела переговори з муніципалітетом щодо центру і вважала, що надання дозволу на встановлення статуї не викличе жодних проблем.

Новина про те, що статуя може залишитися в селі, викликала критику, зокрема, у соціальних мережах. Статуя також спричинила певний резонанс у місцевій політиці.

Речник муніципалітету заявив, що дозвіл дійсно не буде надано, оскільки встановлення статуї призведе до бурхливих реакцій та дискусій.

"Усі мають почуватися в Олдамбті як вдома й бути бажаними гостями, а ця статуя викликає надто багато реакцій", – сказав речник. Муніципалітет також вважає, що дев’ятиметрова статуя занадто висока.

"Звісно, заявник все ще має можливість подати апеляцію", – додав він.

Давелаар наголошує, що статуя аж ніяк не має на меті прославляння особистості Леніна: "Ми хотіли встановити поруч табличку з поясненням контексту, щоб це стало приводом для розмови. Адже Ленін нерозривно пов’язаний з Олдамбтом".

У цьому регіоні раніше існував великий розрив між заможними землевласниками та бідними сільськогосподарськими робітниками. У другій половині XIX століття трудові заворушення призвели до кількох повстань. Коли комунізм поширився з Росії, ця ідеологія стала популярною у Східному Гронінгені.

"Я дуже добре розумію, що цей образ викликає реакції, адже під керівництвом Леніна відбувалися жахливі події. Але це просто факт, що Ленін і комунізм мали велику підтримку в Олдамбті", – пояснила Давелаар.

Це рішення муніципалітету повністю зневірило Давелаар. На її думку, інформаційний центр, над яким вона працювала роками, тепер також не буде побудований. "Нам потрібна була значна принада для відвідувачів. Якщо пам’ятник не буде стояти, то й інформаційного центру теж не буде", – сказала вона.

Вона рішуче налаштована оскаржити відмову у видачі дозволу.

У серпні в Польщі під час урочистого церковного богослужіння було освячено гігантську статую Діви Марії, яка стала найбільшим зображенням матері Ісуса в Європі – її висота перевищує 55 метрів.

У минулому повідомлялося, що гігантська статуя Ісуса Христа у польському місті Свебодзін роздає інтернет. Тоді представники церкви пообіцяли демонтувати антени, бо вони можуть поранити почуття вірян.