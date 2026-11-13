Прем’єр Британії обіцяє угоду з ЄС, яка має догодити прихильникам Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що з ЄС можна укласти вигідну угоду, яка буде "більше схожою на той Brexit, за який, як вважали люди, вони голосували у 2016 році".

Про це він сказав на полях саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні, повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Бернем вірить, що Британія та ЄС зможуть досягти угоди, яка буде вигідною для обох сторін. Він зазначив, що перезавантаження відносин з блоком полягатиме в тому, чи зможемо ми "зробити крок назад до тісніших робочих відносин з Європою".

"Я думаю, що це насправді може бути більше схожим на Brexit, за який люди, як вони думали, голосували у 2016 році", – зазначив глава британського уряду, додавши, що Лондон отримав "набагато жорсткіший Brexit, ніж люди очікували, коли йшли на вибори".

Заяви Бернема пролунали за тиждень до саміту ЄС-Велика Британія, на якому сторони мають досягти угоди щодо низки сфер співпраці.

Британський уряд стверджує, що в результаті цих домовленостей економіка Британії зрештою отримає щорічні вигоди на суму 5,1 млрд фунтів стерлінгів.

Бернем також заявив, що колишній прем'єр-міністр Девід Камерон помилявся, стверджуючи, що економічні проблеми Британії "не мають нічого спільного з Brexit".

"Я б сказав, що факти свідчать про протилежне, і, справді, аналіз Міністерства фінансів також вказує на це: якщо нам вдасться досягти ефективних робочих домовленостей щодо торгівлі квотами на викиди, агропродовольчої галузі та інших питань, ми зможемо сприяти зростанню британської економіки", – зазначив чинний прем’єр-міністр.

Бернем розпалив дискусію щодо майбутніх відносин Великої Британії з ЄС через десять років після голосування за вихід з блоку на референдумі 2016 року, під час якого Камерон очолював невдалу кампанію за збереження членства в Євросоюзі.

Днями колишній прем'єр-міністр Британії Девід Камерон застеріг чинного лідера країни Енді Бернема від спроб знову приєднатися до Європейського Союзу.

Минулого місяця уряд Великої Британії виключив можливість повторного вступу до ЄС протягом каденції нинішнього парламенту, однак прем’єр-міністр Енді Бернем заявив, що хотів би дослідити можливості тіснішої співпраці з Європою.

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