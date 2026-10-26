У прем'єра Британії роз'яснили його слова про повернення до ЄС

Уряд Великої Британії наразі не розглядає відновлення свободи пересування з Європейським Союзом та повернення країни в ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник британського прем’єр-міністра Енді Бернема, повідомляє Sky News.

Коментуючи заяву Бернема, який висловив бажання побачити, як Британія повертається до ЄС ще за його життя, речник наголосив, що наразі уряд зосереджується на практичних домовленостях з блоком.

"Прем’єр-міністр не пропонує повернення до свободи пересування, ані жодного іншого варіанту. Він каже, що настав час обговорити, які довгострокові відносини з Європою є найкращими для Великої Британії, і має на увазі ті сфери, які могли б охоплювати така угода та довгострокове майбутнє", – заявив представник глави британського уряду.

Речник наголосив, що Бернем "не схиляється ні в один бік", адже рішення про можливе повернення до ЄС належить британському народу.

"Зараз його (Бернема. – Ред.) увага зосереджена на саміті (ЄС–Велика Британія. – Ред.) наступного місяця та практичних домовленостях, які, як ми сподіваємося, вдасться там досягти, що принесе економіці мільярди", – відповів він.

На запитання про те, що це означає для подальшої позиції уряду, речник відповів, що британський прем’єр хоче обговорити з громадськістю, як виглядатиме довгострокове майбутнє країни з Європейським Союзом.

"Тож, ще раз, я б просто сказав, що він не висловлює позиції щодо свободи пересування. Він не визначає конкретної позиції в жодному з напрямків… Адже, просто кажучи, він вважає, що угода, якої ми домоглися, була недостатньою, і вважає, що ми можемо досягти кращого результату. І сьогодні вранці він дуже чітко висловився з цього приводу", – додав представник Даунінг-стріт.

У понеділок очільник британського уряду Енді Бернем заявив, що дотримається передвиборчої обіцянки Лейбористської партії і не наполягатиме на поверненні Великої Британії до ЄС протягом каденції цього парламенту, однак, висловлюючи свою особисту думку, він зазначив, що хотів би бачити, як країна повертається до ЄС ще за його життя.

Нещодавно Бернем заявив, що пізніше цього року викладе варіанти зміцнення відносин між Британією та ЄС, зазначивши, що Brexit приніс "більше шкоди, ніж користі".

Відомо, що Велика Британія та Європейський Союз проведуть щорічний саміт лідерів 20 листопада в Брюсселі.

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