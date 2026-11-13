Премьер Британии обещает соглашение с ЕС, которое должно устроить сторонников Brexit

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что с ЕС можно заключить выгодное соглашение, которое будет "больше похоже на тот Brexit, за который, как считали люди, они голосовали в 2016 году".

Об этом он сказал в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Дублине, сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Бернем верит, что Великобритания и ЕС смогут достичь соглашения, которое будет выгодным для обеих сторон. Он отметил, что перезагрузка отношений с блоком будет заключаться в том, сможем ли мы "сделать шаг назад к более тесным рабочим отношениям с Европой".

"Я думаю, что это на самом деле может быть больше похоже на тот Brexit, за который, как они думали, люди голосовали в 2016 году", – отметил глава британского правительства, добавив, что Лондон получил "гораздо более жесткий Brexit, чем люди ожидали, когда шли на выборы".

Заявления Бернема прозвучали за неделю до саммита ЕС–Великобритания, на котором стороны должны достичь соглашения по ряду сфер сотрудничества.

Британское правительство утверждает, что в результате этих договоренностей экономика Великобритании в итоге получит ежегодную выгоду в размере 5,1 млрд фунтов стерлингов.

Бернем также заявил, что бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон ошибался, утверждая, что экономические проблемы Великобритании "не имеют ничего общего с Brexit".

"Я бы сказал, что факты свидетельствуют об обратном, и, действительно, анализ Министерства финансов также указывает на это: если нам удастся достичь эффективных рабочих договоренностей по торговле квотами на выбросы, агропродовольственной отрасли и другим вопросам, мы сможем способствовать росту британской экономики", – отметил действующий премьер-министр.

Бернем разжег дискуссию о будущих отношениях Великобритании с ЕС спустя десять лет после голосования за выход из блока на референдуме 2016 года, во время которого Кэмерон возглавлял неудачную кампанию за сохранение членства в Евросоюзе.

На днях бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон предостерег действующего лидера страны Энди Бернема от попыток вновь присоединиться к Европейскому Союзу.

В прошлом месяце правительство Великобритании исключило возможность повторного вступления в ЕС в течение срока полномочий нынешнего парламента, однако премьер-министр Энди Бернем заявил, что хотел бы изучить возможности более тесного сотрудничества с Европой.

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