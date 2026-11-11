Експрем'єр Британії застеріг Бернема від спроб повернути країну до ЄС

Колишній прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Британії Девід Камерон застеріг чинного лідера країни Енді Бернема від спроб знову приєднатися до Європейського Союзу.

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg, передає "Європейська правда".

Камерон, який у 2016 році оголосив референдум щодо Brexit, сказав, що був "глибоко розчарований", коли 10 років тому Велика Британія проголосувала за вихід з ЄС.

Проте він вважає, що намагатися скасувати рішення виборців через десятиліття – це неправильний підхід.

"Замість того, щоб розпочинати суперечку про повторне приєднання – яка, на мою думку, буде дуже довгою й болісною, і хто знає, чим вона закінчиться,– замість цього слід зосередитися на тому, як нам стати найкращим другом, найкращим сусідом, найкращим партнером", – вважає він.

На думку Камерона, "загравання з ідеєю повторного приєднання" може мати зворотний ефект.

"Ви ризикуєте отримати менш вигідну угоду про партнерство, оскільки, звісно, країни ЄС просто подумають: "Ну, ці хлопці все одно знову приєднаються, тож який сенс надавати їм вигідну угоду про партнерство", – додав він.

Варто зауважити, що 20 листопада у Брюсселі пройде другий саміт між Європейським Союзом і Великою Британією.

Минулого місяця уряд Великої Британії виключив можливість повторного вступу до ЄС протягом каденції нинішнього парламенту, однак прем’єр-міністр Енді Бернем заявив, що хотів би дослідити можливості тіснішої співпраці з Європою.

Бернем припустив, що питання про повторний вступ до ЄС може бути включене до передвиборчої програми його Лейбористської партії на майбутніх виборах.

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