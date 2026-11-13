Нідерландський аеропорт передав Україні пасажирські автобуси

Найбільший аеропорт Нідерландів "Схіпхол" направив Україні 29 пасажирських автобусів для потреб шкіл та міського транспорту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Йдеться про передачу 29 електробусів, які досі використовувалися в амстердамському аеропорту для перевезення пасажирів, що приземлилися, від літака до виходу на посадку.

Напередодні автобуси передали до посольства України в Амстердамі.

Генеральний директор аеропорту "Схіпхол" Пітер ван Оорд вирішив передати автобуси Україні, коли дізнався, що Національний парк Де-Хоге-Велюве пожертвував цій країні п’ять позашляховиків.

"Я подумав: яка чудова ініціатива. А коли потім проїхав по аеропорту й побачив довгу чергу з десятками автобусів, які ми вже замінили, то замислився, що нам з ними робити", – розповів директор аеропорту.

Виявилося, що автобуси виставлені на продаж, після чого керівник аеропорту "Схіпхол" вирішив з’ясувати, чи потребує їх Україна. Він звернувся із запитом до Міністерства закордонних справ та українського посольства, де з’ясувалося, що автобуси там дуже потрібні. Після цього ван Оорд вирішив подарувати транспортні засоби Україні разом із чотирма зарядними станціями.

Нідерландський фонд Protect Ukraine завантажив транспортні засоби генераторами та великими зарядними станціями. Protect Ukraine з початку російського вторгнення регулярно відправляє до країни конвої для доставки таких товарів, як аптечки, медичні засоби та пікапи.

Напередодні стало відомо, що Естонія виділить додаткові 6,5 млн євро, щоб допомогти Україні підготуватися до зими, зокрема надасть 4,5 млн євро на постачання локомотивів.

Також Естонія спільно з залізничними підприємствами визначила понад 60 локомотивів, які можна було б передати Україні.