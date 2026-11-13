Нидерландский аэропорт передал Украине пассажирские автобусы

Крупнейший аэропорт Нидерландов "Схипхол" направил в Украину 29 пассажирских автобусов для нужд школ и городского транспорта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Речь идет о передаче 29 электробусов, которые до сих пор использовались в амстердамском аэропорту для перевозки приземлившихся пассажиров от самолета до выхода на посадку.

Накануне автобусы передали в посольство Украины в Амстердаме.

Генеральный директор аэропорта "Схипхол" Питер ван Оорд решил передать автобусы Украине, когда узнал, что Национальный парк Де-Хоге-Велюве пожертвовал этой стране пять внедорожников.

"Я подумал: какая замечательная инициатива. А когда потом проехал по аэропорту и увидел длинную очередь из десятков автобусов, которые мы уже заменили, то задумался, что нам с ними делать", – рассказал директор аэропорта.

Оказалось, что автобусы выставлены на продажу, после чего руководитель аэропорта "Схипхол" решил выяснить, нужны ли они Украине. Он обратился с запросом в Министерство иностранных дел и украинское посольство, где выяснилось, что автобусы там очень нужны. После этого ван Оорд решил подарить транспортные средства Украине вместе с четырьмя зарядными станциями.

Нидерландский фонд Protect Ukraine загрузил транспортные средства генераторами и крупными зарядными станциями. Protect Ukraine с начала российского вторжения регулярно отправляет в страну конвои для доставки таких товаров, как аптечки, медицинские средства и пикапы.

Накануне стало известно, что Эстония выделит дополнительные 6,5 млн евро, чтобы помочь Украине подготовиться к зиме, в частности предоставит 4,5 млн евро на поставку локомотивов.

Также Эстония совместно с железнодорожными предприятиями определила более 60 локомотивов, которые можно было бы передать Украине.