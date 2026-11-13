66% мешканців Гагаузії проголосували б проти вступу Молдови в ЄС

В автономному молдовському регіоні Гагаузія 12% мешканців підтримують вступ Молдови до Європейського Союзу, 4% – приєднання до НАТО і лише 3% – об’єднання з Румунією.

Про це свідчать результати соціологічного опитування компанії IMAS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Згідно з результатами листопадового опитування, 66% респондентів у Гагаузії проголосували б проти вступу Молдови до Євросоюзу, якби референдум з цього питання відбувся найближчої неділі. Ще 17% не визначилися з відповіддю, 3% не брали б участі в голосуванні, а 2% відмовилися відповідати.

Ще менше мешканців автономії підтримують вступ Молдови до НАТО. За приєднання до Північноатлантичного альянсу проголосували б 4% опитаних, проти – 80%. Ще 11% не визначилися, 3% не брали б участі в референдумі, а 2% не відповіли на запитання

Найменшу підтримку отримало можливе об’єднання Молдови з Румунією. За нього висловилися лише 3% респондентів, тоді як 86% виступили проти. Ще 8% не визначилися, 2% не брали б участі в голосуванні, а 1% відмовився відповідати.

"Що стосується вступу до ЄС, у Гагаузії дуже мало прихильників цієї ідеї. Вступ до Євросоюзу підтримують 12%, до НАТО – 4%, а об’єднання з Румунією – 3%", – зазначив директор IMAS Дору Петруці.

Опитування IMAS проводили у три етапи: у вересні – на вибірці з 818 осіб, у жовтні – на вибірці з 825 осіб, і в листопаді – на вибірці з 627 респондентів із Гагаузії. Максимальна похибка становить ±3,4% для перших двох етапів і ±3,9% для листопадового.

15 листопада у Гагаузії обиратимуть депутатів місцевого парламенту та башкана (голову регіону).

Єврокомісарка з розширення Марта Кос раніше говорила, що Молдова може досягти рівня Чорногорії у переговорах про вступ до Європейського Союзу вже у 2027 році, якщо збереже нинішні темпи реформ.

Нагадаємо, що ЄС у дорожніх картах визнав, що Молдова обігнала Україну на шляху вступу.

Про те, як Україна збільшила відставання від трьох основних претендентів на членство в ЄС і що слід робити, – у статті: "Рейтинг євроінтеграції" та загрози для України. Що показав звіт-2026 та що буде зі вступом у ЄС.