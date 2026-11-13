66% жителей Гагаузии проголосовали бы против вступления Молдовы в ЕС

В автономном регионе Гагаузия 12% жителей поддерживают вступление Молдовы в Европейский Союз, 4% – присоединение к НАТО и лишь 3% – объединение с Румынией.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса компании IMAS, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Согласно результатам ноябрьского опроса, 66% респондентов в Гагаузии проголосовали бы против вступления Молдовы в Евросоюз, если бы референдум по этому вопросу состоялся в ближайшее воскресенье. Еще 17% не определились с ответом, 3% не приняли бы участия в голосовании, а 2% отказались отвечать.

Еще меньше жителей автономии поддерживают вступление Молдовы в НАТО. За присоединение к Североатлантическому альянсу проголосовали бы 4% опрошенных, против – 80%. Еще 11% не определились, 3% не приняли бы участия в референдуме, а 2% не ответили на вопрос

Наименьшую поддержку получило возможное объединение Молдовы с Румынией. За него высказались лишь 3% респондентов, тогда как 86% выступили против. Еще 8% не определились, 2% не стали бы участвовать в голосовании, а 1% отказался отвечать.

"Что касается вступления в ЕС, в Гагаузии очень мало сторонников этой идеи. Вступление в Евросоюз поддерживают 12%, в НАТО – 4%, а объединение с Румынией – 3%", – отметил директор IMAS Дору Петруци.

Опрос IMAS проводился в три этапа: в сентябре – на выборке из 818 человек, в октябре – на выборке из 825 человек, и в ноябре – на выборке из 627 респондентов из Гагаузии. Максимальная погрешность составляет ±3,4% для первых двух этапов и ±3,9% для ноябрьского.

15 ноября в Гагаузии будут избирать депутатов местного парламента и башкана (главу региона).

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ранее заявляла, что Молдова может достичь уровня Черногории в переговорах о вступлении в Европейский Союз уже в 2027 году, если сохранит нынешние темпы реформ.

Напомним, что ЕС в своих "дорожных картах" признал, что Молдова обогнала Украину на пути вступления.

О том, как Украина увеличила отставание от трёх основных претендентов на членство в ЕС и что следует делать, – в статье: "Рейтинг евроинтеграции" и угрозы для Украины. Что показал отчёт-2026 и что будет с вступлением в ЕС.