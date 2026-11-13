Опитування: більшість чехів підтримують повернення обов’язкової військової служби

63% чехів підтримують повернення обов’язкової військової служби, тоді як лише 24% вважають, що Чехія готова до серйозної кризи безпеки або війни.

Про це свідчать дані опитування Globsec Trends 2026, яке було проведено в 14 країнах Європи та Північної Америки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Майже дві третини респондентів підтримують обов’язковий призов. 55% опитаних чехів висловили готовність захищати свою країну в разі нападу. Отже, підтримка обов’язкової військової служби в Чехії вища, ніж частка людей, які заявляють про готовність захищати свою країну.

У дослідженні також зафіксовано подібну різницю в Німеччині, Словаччині та Франції.

У міжнародному порівнянні Чехія входить до числа країн із найнижчим рівнем впевненості у готовності держави. У Словаччині таку думку висловили 19 відсотків респондентів, у Болгарії – 20 відсотків, а в Угорщині – 22 відсотки. З іншого боку, у США 64 відсотки респондентів вважають свою країну готовою, а в Україні – 55 відсотків.

Підтримка зміцнення оборони також відображається у ставленні до військових витрат у Чехії. 54 відсотки чеських респондентів підтримують їхнє збільшення. Однак, якщо для цього знадобилося б скоротити витрати, наприклад, на охорону здоров’я чи соціальне забезпечення, 42 відсотки погодилися б на це. 70 відсотків респондентів довіряють чеській армії.

Опитування проводилося компанією HarrisX з 11 по 19 травня 2026 року за допомогою онлайн-панелей. У Чехії в опитуванні взяли участь 1 010 респондентів.

Як повідомлялося, 71% європейців хотіли б, щоб Європейський Союз мав власну армію, що свідчить про зростаюче занепокоєння щодо надійності США та глибокі розбіжності щодо війни Росії в Україні.

Згідно з іншим опитуванням, 56% європейців вважають, що майбутнє континенту "під загрозою".