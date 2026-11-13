Опрос: большинство чехов поддерживают возвращение обязательной военной службы

63 % чехов поддерживают возвращение обязательной военной службы, тогда как лишь 24 % считают, что Чехия готова к серьезному кризису в сфере безопасности или войне.

Об этом свидетельствуют данные опроса Globsec Trends 2026, который был проведён в 14 странах Европы и Северной Америки, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Почти две трети респондентов поддерживают обязательный призыв. 55% опрошенных чехов выразили готовность защищать свою страну в случае нападения. Таким образом, поддержка обязательной военной службы в Чехии выше, чем доля людей, заявляющих о готовности защищать свою страну.

В исследовании также зафиксирована аналогичная разница в Германии, Словакии и Франции.

В международном сравнении Чехия входит в число стран с самым низким уровнем уверенности в готовности государства. В Словакии такое мнение высказали 19 процентов респондентов, в Болгарии – 20 процентов, а в Венгрии – 22 процента. С другой стороны, в США 64 процента респондентов считают свою страну готовой, а в Украине – 55 процентов.

Поддержка укрепления обороны также отражается в отношении к военным расходам в Чехии. 54 процента чешских респондентов поддерживают их увеличение. Однако, если для этого потребовалось бы сократить расходы, например, на здравоохранение или социальное обеспечение, 42 процента согласились бы на это. 70 процентов респондентов доверяют чешской армии.

Опрос проводился компанией HarrisX с 11 по 19 мая 2026 года с помощью онлайн-панелей. В Чехии в опросе приняли участие 1 010 респондентов.

Как сообщалось, 71% европейцев хотели бы, чтобы Европейский Союз имел собственную армию, что свидетельствует о растущей обеспокоенности в отношении надежности США и глубоких разногласиях по поводу войны России в Украине.

Согласно другому опросу, 56% европейцев считают, что будущее континента "под угрозой".