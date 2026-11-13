Німеччина виділяє 200 млн євро на зимову допомогу Україні

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини та Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку виділяють додаткові 200 млн євро на короткострокову зимову допомогу для України.

Про це йдеться у спільному пресрелізі двох міністерств, передає "Європейська правда".

Бюджетний комітет німецького Бундестагу 13 листопада схвали відповідне фінансування.

В уряді Німеччини заявили, що з наближенням зими Україна терміново потребує додаткової підтримки, щоб забезпечити населення найнеобхіднішим та підтримати енерго- й водопостачання на тлі посилених російських атак проти цивільної інфраструктури.

"Цілеспрямовані атаки Росії на цивільну інфраструктуру України приводять до єдиного висновку: замість того, щоб нарешті розпочати серйозні переговори, Москва вважає, що зимовий холод на її боці. Ця стратегія зазнає поразки, оскільки Путін продовжує недооцінювати стійкість України та її партнерів", – зазначив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль.

За його словами, у цій гострій надзвичайній ситуації Федеральне міністерство закордонних справ надає ще більше нагально необхідної гуманітарної допомоги.

"Ми підтримуємо сім’ї, що потребують допомоги, забезпечуємо життєво важливий доступ до опалення та питної води, а також допомагаємо підтримувати медичне обслуговування. Наше послання чітке: ми стоїмо на боці України і будемо її зміцнювати – скільки б часу це не зайняло", – заявив міністр.

"Росія хоче зробити Україну непридатною для життя. Путін не повинен досягти своєї мети. Поки війна приносить холод, смерть і страх, ми допомагаємо теплом та електроенергією. Наша підтримка є знаком солідарності, а також внеском у безпеку в Європі – і вона допомагає забезпечити, щоб українці могли й надалі жити у своїй країні", – сказала у свою чергу міністерка розвитку Рім Алабалі Радован.

Зазначається, що кошти з кризового фонду BMZ використовуються для фінансування заходів у сферах електропостачання, тепло- та водопостачання, для шкіл і дитячих садків, у сільському господарстві та під час ліквідації наслідків стихійних лих.

Як повідомлялося, Данія позачергово виділить грантові 20 млн євро на підтримку української енергетики.

Норвезький уряд наприкінці жовтня оголосив про виділення 500 млн крон (48 млн євро) на енергетичну підтримку України напередодні зими.