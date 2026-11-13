Германия выделяет 200 млн евро на зимнюю помощь Украине

Федеральное министерство иностранных дел Германии и Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития выделяют дополнительные 200 млн евро на краткосрочную зимнюю помощь Украине.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе двух министерств, передает "Европейская правда".

Бюджетный комитет немецкого Бундестага 13 ноября одобрил соответствующее финансирование.

В правительстве Германии заявили, что с приближением зимы Украина срочно нуждается в дополнительной поддержке, чтобы обеспечить население самым необходимым и поддержать энерго- и водоснабжение на фоне усиленных российских атак против гражданской инфраструктуры.

"Целенаправленные атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины приводят к единственному выводу: вместо того, чтобы наконец начать серьёзные переговоры, Москва считает, что зимний холод на её стороне. Эта стратегия обречена на провал, поскольку Путин продолжает недооценивать стойкость Украины и её партнёров", – отметил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

По его словам, в этой острой чрезвычайной ситуации Федеральное министерство иностранных дел предоставляет ещё больше крайне необходимой гуманитарной помощи.

"Мы поддерживаем семьи, нуждающиеся в помощи, обеспечиваем жизненно важный доступ к отоплению и питьевой воде, а также помогаем поддерживать медицинское обслуживание. Наш посыл ясен: мы стоим на стороне Украины и будем укреплять её – сколько бы времени это ни заняло", – заявил министр.

"Россия хочет сделать Украину непригодной для жизни. Путин не должен достичь своей цели. Пока война приносит холод, смерть и страх, мы помогаем теплом и электроэнергией. Наша поддержка является знаком солидарности, а также вкладом в безопасность в Европе – и она помогает обеспечить, чтобы украинцы могли и впредь жить в своей стране", – сказала в свою очередь министр развития Рим Алабали Радован.

Отмечается, что средства из кризисного фонда BMZ используются для финансирования мероприятий в сферах электроснабжения, тепло- и водоснабжения, для школ и детских садов, в сельском хозяйстве и при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как сообщалось, Дания внепланово выделит в виде гранта 20 млн евро на поддержку украинской энергетики.

Норвежское правительство в конце октября объявило о выделении 500 млн крон (48 млн евро) на энергетическую поддержку Украины в преддверии зимы.