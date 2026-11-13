Эстония подтвердила, что не пустит спортсменов из РФ и Беларуси к себе на соревнования

Министерство культуры Эстонии направило письмо Международной федерации лыжного спорта (FIS), в котором подтвердило позицию Таллинна о том, что спортсмены из России и Беларуси не смогут приехать в страну для участия в соревнованиях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В Эстонии отреагировали на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) смягчить ограничения, установленные для спортсменов из стран-агрессоров, заверив, что Таллинн не меняет своей позиции.

"Правительство Эстонии придерживается позиции, что соревнования, в которых участвуют спортсмены из России и Беларуси, не могут проводиться в Эстонии. Поскольку Эстония находится на передовой в оказании помощи и поддержки Украине, разрешение спортсменам из России и Беларуси соревноваться здесь противоречило бы этой позиции и дало бы России и Беларуси возможность использовать международное освещение в СМИ в пропагандистских целях", – говорится в письме эстонского Министерства культуры.

В ведомстве напомнили, что 10 марта 2022 года правительство Эстонии приостановило выдачу туристических виз гражданам России и Беларуси, а с 18 августа того же года – запретило въезд в страну россиянам, в том числе тем, кто получил визу для участия в спортивных соревнованиях или культурных мероприятиях.

"Министерство культуры призывает всех организаторов мероприятий продемонстрировать полную поддержку Украине и осудить агрессивную войну России", – говорится в письме к FIS.

В начале сентября Международная федерация лыжного спорта (FIS) смягчила ограничения, установленные для спортсменов из стран-агрессоров. Если раньше спортсмены из России и Беларуси должны были пройти значительно более тщательную проверку анкетных данных, то отныне достаточно лишь подтверждения нейтрального статуса. Кроме того, были отменены ограничения в отношении спортсменов, связанных с органами власти, например, с московским ЦСКА и "Динамо".

В предстоящем зимнем сезоне этап Кубка мира по лыжным гонкам в Эстонии проводиться не будет, хотя 18–24 января в Отепяэ состоятся чемпионаты мира среди юниоров и спортсменов до 23 лет по северным дисциплинам, а в феврале в Техванде пройдут чемпионаты мира по биатлону.

Ранее правительство Норвегии заявило, что намерено высылать российских и белорусских профессиональных спортсменов и их сопровождение, если они попытаются въехать в страну для участия в спортивных мероприятиях.

Аналогичное решение приняла Финляндия, которая 12 ноября ввела ограничения на краткосрочное трудоустройство россиян по визе, в частности в сфере профессионального спорта.