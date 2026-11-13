Канцлер Австрії підтримав вимогу Мерца щодо фінансування України

Канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив, що підтримує погрозу свого німецького колеги Фрідріха Мерца про те, що угода щодо бюджету ЄС не буде укладена, доки всі країни не підтримають надання нового кредиту Україні.

Про це він сказав після прибуття на неформальний саміт ЄС у Дубліні, передає "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Мерц наполягає, що фінансування України у 2027 році, а також пізніше, є спільним завданням для усіх країн-членів ЄС та має вирішуватись у рамках переговорів щодо довгострокового бюджету блоку.

"Солідарність – це не вулиця з одностороннім рухом", – сказав Штокер.

"Коли ми обговорюємо в рамках багаторічного бюджету, як ми можемо використовувати фонди згуртованості для підтримки розвитку в різних державах-членах, це також означає, що ця солідарність має діяти в такому ж обсязі й у зворотному напрямку", – зазначив канцлер Австрії.

Згадуючи про часті погрози вето з боку колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Штокер зазначив, що "це положення про можливість відмови – це пережиток минулого, яке стосувалося лише однієї країни".

Висловлюючи жаль з приводу того, що "зараз з’явилося більше" країн, які прагнуть наслідувати цей підхід, Штокер додав: "Це не той шлях, який веде в майбутнє".

У листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти німецький канцлер Фрідріх Мерц поставив підтримку Німеччиною бюджету ЄС на 2028-2034 роки в залежність від згоди всіх країн Євросоюзу фінансувати Україну, яка зіткнулася з дефіцитом у 70 млрд євро 2027 року.