FT: Німеччина висунула ЄС ультиматум для забезпечення фінансування України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що заблокує наступний семирічний бюджет ЄС, якщо всі держави-члени не зобов'яжуться фінансово підтримувати Україну у 2027 році та надалі.

Про це йдеться у листі Мерца, з яким ознайомилося видання Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

У листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти Мерц поставив підтримку Німеччиною бюджету ЄС на 2028–2034 роки в залежність від згоди всіх країн блоку фінансувати Україну, яка зіткнулася з дефіцитом фінансування у 70 млрд євро наступного року.

"Колективне зобов'язання всіх нас без винятку зробити справедливий внесок у покриття (фінансового) дефіциту України є необхідною передумовою для розв'язання цього питання та обговорення будь-яких інших питань, особливо тих, що мають фінансові наслідки", – написав Мерц.

Цей ультиматум надійшов перед зустріччю лідерів ЄС у Дубліні, яка відбудеться у четвер і п'ятницю. Мерц наполягає, що під час неї необхідно вирішити питання дефіциту фінансування України.

Обговорення фінансування України в ЄС відбувається паралельно зі складними переговорами щодо бюджету блоку на період із 2028 року.

Німеччина є найбільшим чистим донором бюджету ЄС, тоді як чотири країни, які намагаються уникнути подальших внесків у фінансування України, є його чистими отримувачами.

Використовуючи фінансовий вплив Німеччини під час бюджетних переговорів, Мерц прагне забезпечити фінансування Києва як наступного року, так і в подальшій перспективі.

Майбутні вибори в кількох країнах ЄС, зокрема в Італії та Польщі, можуть ще більше ускладнити досягнення консенсусу щодо фінансування України.

"Фінансова підтримка України з боку всіх держав-членів ЄС є необхідною умовою для успішного завершення (переговорів щодо бюджету ЄС)", – заявив представник уряду Німеччини.

У грудні минулого року лідери ЄС погодили надання Україні кредиту на 90 млрд євро. Однак через масштаб російської агресії Київ заявив, що наступного року потребуватиме ще 70 млрд євро додаткового фінансування. Цей дефіцит визнають і союзники України.

ЄС пообіцяв покрити дві третини цієї суми, близько 45 млрд євро. Європейська комісія працює над варіантами виконання цієї обіцянки, зокрема розглядає можливість випуску додаткових спільних боргових зобов'язань. У Брюсселі сподіваються, що лідери зможуть домовитися до кінця року.

Однак чотири країни ЄС – Угорщина, Словаччина, Болгарія та Чехія – дали зрозуміти, що не робитимуть внесків у подальшу фінансову допомогу Києву. Угорщина, Словаччина та Чехія минулого року домоглися звільнення від участі у виплаті відсотків за кредитом на 90 млрд євро.

У своєму листі Мерц наголосив, що "тоді ми повинні знайти рішення, яке підтримають усі держави-члени та яке забезпечить Україні надійну багаторічну перспективу фінансування з 2028 року", зокрема для сплати відсотків за непогашеним боргом країни.

На саміті лідерів 15-16 жовтня Європейська рада доручила Європейській комісії підготувати пропозиції щодо закриття недостачі бюджету України на 2027 рік.