Канцлер Австрии поддержал требование Мерца о финансировании Украины

Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что поддерживает угрозу своего немецкого коллеги Фридриха Мерца о том, что соглашение по бюджету ЕС не будет заключено, пока все страны не поддержат предоставление нового кредита Украине.

Об этом он заявил по прибытии на неформальный саммит ЕС в Дублине, передает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Мерц настаивает, что финансирование Украины в 2027 году, а также в последующие годы, является общей задачей для всех стран-членов ЕС и должно решаться в рамках переговоров по долгосрочному бюджету блока.

"Солидарность – это не улица с односторонним движением", – сказал Штокер.

"Когда мы обсуждаем в рамках многолетнего бюджета, как мы можем использовать фонды сплоченности для поддержки развития в разных государствах-членах, это также означает, что эта солидарность должна действовать в таком же объеме и в обратном направлении", – отметил канцлер Австрии.

Упоминая о частых угрозах наложить вето со стороны бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Штокер отметил, что "это положение о возможности отказа – пережиток прошлого, которое касалось лишь одной страны".

Выражая сожаление по поводу того, что "сейчас появилось больше" стран, стремящихся последовать этому подходу, Штокер добавил: "Это не тот путь, который ведет в будущее".