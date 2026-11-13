Франція наклала арешт на особняк українського олігарха та екснардепа Жеваго

Французькі органи влади наклали арешт на паризький особняк українського мільярдера та екснардепа Костянтина Жеваго, якого звинувачують у розкраданні коштів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України, пише "Європейська правда".

Арешт особняка Жеваго у Парижі вартістю 40 млн доларів було здійснено на запит Офісу генпрокурора від 17 вересня. Підтвердження про арешт майна від французьких компетентних органів Україна отримала 10 листопада.

Як зазначається, арешт здійснили в рамках кримінального провадження. Досудове розслідування у цій справі проводить Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора.

За даними слідства, Костянтин Жеваго, який контролював понад 90% статутного капіталу АТ "Банк "Фінанси та Кредит", за попередньою змовою з іншими представниками керівництва банку організував схему розтрати 113 млн доларів.

Як вважає слідство, надалі ці кошти були легалізовані через офшорні структури та інші підконтрольні Жеваго компанії.

Офіс Генерального прокурора продовжує тісну співпрацю з компетентними органами іноземних держав з метою забезпечення ефективного розслідування та розшуку активів, пов’язаних із цим кримінальним провадженням.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року суд у Франції відхилив запит України на екстрадицію українського мільярдера Костянтина Жеваго, якого звинувачують у розкраданні коштів.

Україна видала ордер на арешт Жеваго у 2019 році, а міжнародний ордер – у 2021 році. Костянтин Жеваго заперечує усі звинувачення.

У січні 2023 року Жеваго у Франції випустили з-під варти під заставу із забороною виїзду з країни.