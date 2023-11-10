Суд у Франції відхилив запит на екстрадицію українського мільярдера Жеваго

Суд у Франції відхилив запит України на екстрадицію українського мільярдера Костянтина Жеваго, якого звинувачують у розкраданні коштів.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У пресслужбі суду 10 листопада повідомили, що запит на екстрадицію Костянтина Жеваго в Україну відхилили.

"Суд дійшов висновку, що країна, яка подає запит, не може гарантувати розгляд справи пана Жеваго у суді, що може забезпечити основоположні процедурні гарантії і право на захист", – наводить Reuters цитату з рішення, що є в його розпорядженні.

Нагадаємо, екснардепа Жеваго затримали у грудні 2022 року на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони за підозрою в розкраданні та відмиванні грошей, пов'язаних зі зникненням 113 мільйонів доларів зі збанкрутілого банку "Фінанси та кредит".

Україна видала ордер на арешт Жеваго в 2019 році, а міжнародний ордер – у 2021 році. Костянтин Жеваго заперечує усі звинувачення.

У січні 2023 року Жеваго у Франції випустили з-під варти під заставу із забороною виїзду з країни.