Франция наложила арест на особняк украинского олигарха и экс-депутата Жеваго

Французские власти наложили арест на парижский особняк украинского миллиардера и экс-депутата Константина Жеваго, которого обвиняют в хищении средств.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины, пишет "Европейская правда".

Арест особняка Жеваго в Париже стоимостью 40 млн долларов был произведен по запросу Офиса генпрокурора от 17 сентября. Подтверждение об аресте имущества от французских компетентных органов Украина получила 10 ноября.

Как отмечается, арест был произведён в рамках уголовного производства. Досудебное расследование по этому делу проводит Государственное бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, Константин Жеваго, контролировавший более 90% уставного капитала АО "Банк "Финансы и Кредит", по предварительному сговору с другими представителями руководства банка организовал схему растраты 113 млн долларов.

Как считает следствие, впоследствии эти средства были легализованы через офшорные структуры и другие подконтрольные Жеваго компании.

Офис Генерального прокурора продолжает тесное сотрудничество с компетентными органами иностранных государств с целью обеспечения эффективного расследования и розыска активов, связанных с этим уголовным производством.

Напомним, в ноябре 2023 года суд во Франции отклонил запрос Украины об экстрадиции украинского миллиардера Константина Жеваго, которого обвиняют в хищении средств.

Украина выдала ордер на арест Жеваго в 2019 году, а международный ордер – в 2021 году. Константин Жеваго отрицает все обвинения.

В январе 2023 года Жеваго во Франции освободили из-под стражи под залог с запретом на выезд из страны.