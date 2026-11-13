На суботніх протестах в Парижі очікують до 60 тисяч людей, в уряді закликали до пильності

У столиці Франції у суботу, 14 листопада, заплановані три акції протесту, в яких очікується участь від 30 до 60 тисяч осіб; уряд попередив правоохоронців та міські органи влади про потенційні ризики.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив телеканал BFMTV.

Згідно зі звітом розвідки, з яким ознайомився телеканал,14 листопада у Парижі очікується від 30 до 60 тисяч осіб, які візьмуть участь у нових акціях протесту – проти законопроєкту про презумпцію законного застосування зброї правоохоронними органами, у міжнародному марші проти насильства над дітьми та в мітингу "жовтих жилетів".

Три акції були зареєстровані в префектурі поліції Парижа з місцем старту на площі Республіки.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс повідомив, що в суботу для охорони правопорядку під час протестів будуть задіяні близько 70 тисяч поліцейських та жандармів, тобто такі самі сили, як і минулого тижня.

"Це мобільні та оперативні заходи, які адаптуються до дій груп ризику, що розбиваються на невеликі групи та намагаються обійти заходи правоохоронних органів", – пояснив міністр.

У листі, який глава МВС розіслав префектам, зазначається, що запланований на суботу день протестів "вкотре нестиме ризик утворення кількох несанкціонованих ходів, учасники яких можуть прагнути зіткнення з правоохоронними органами та рухатися до центрів міст, що створює високий ризик вчинення актів вандалізму".

Тому Нуньєс попросив префектів "не втрачати пильності перед обличчям більш розрізнених, а то й спорадичних явищ, рівень насильства в яких не знижується".

Він закликав правоохоронні органи бути оперативними та рішучими, щоб запобігти серйозним порушенням громадського порядку, як це було під час попередніх акцій протесту.

Минулої суботи, 7 листопада, у Франції відбулися масштабні протести проти зростання вартості життя; хоч акції здебільшого минули мирно, поліція повідомила про 360 арештів.

Згідно з внутрішньою оцінкою ЄС, таємна російська мережа намагалася скористатися заворушеннями у Франції минулого місяця, використовуючи соціальні мережі для того, щоб, зокрема, представити уряд країни як такий, що втратив контроль.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.