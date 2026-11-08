У Франції затримали понад 300 осіб під час загальнонаціональних протестів

У суботу, 7 листопада, у Франції відбулися масштабні протести проти зростання вартості життя; хоч акції здебільшого минули мирно, поліція повідомила про 360 арештів.

Як пише "Європейська правда" про це повідомляє BFMTV.

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці великих французьких міст 7 листопада, щоб висловити свій гнів і "зберегти тиск", перед зустрічами з урядом у понеділок.

Фото: AFP

За даними Міністерства внутрішніх справ, у в акціях взяли участь 146 тисяч осіб. Зі свого боку, міжпрофспілкова молодіжна коаліція нарахувала 250 000 демонстрантів, проти 500 тисяч по всій країні тижнем раніше.

У паризькій ході поліцейська префектура нарахувала 46 000 осіб. Молодіжний міжпрофспілковий союз оцінив кількість учасників у столиці в 75 000 осіб.

Акції проходили у спокійній, подекуди святковій атмосфері. Проте трапилися окремі сутички з правоохоронцями, коли маршрути ходи були незареєстрованими або забороненими, як-от у Ліоні, або наприкінці акції в Парижі.

У Ліоні правоохоронці застосували сльозогінний газ, щоб розігнати кілька сотень людей, які займали проїжджу частину у центрі міста, де заборонені масові зібрання, повідомила префектура. Наприкінці дня сутички тривали, і, за даними поліції, було затримано тринадцять осіб.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що станом на 19:00 на території країни було зафіксовано 360 затримань.

Зібрання координаційного комітету "жовтих жилетів" на площі Згоди у Парижі тривало недовго. Кілька десятків осіб були швидко зупинені правоохоронцями для складання протоколів (штраф у розмірі 135 євро). Двох лідерів координаційного комітету, Бенжаміна Болла та Азельму Сігау, затримали перед будівлею Національних зборів.

Раніше стало відомо, що французький уряд мобілізує 70 000 правоохоронців для підтримання порядку під час загальнонаціональних протестів у суботу, 7 листопада.

5 листопада по всій Франції пройшла третя хвиля масових протестів. Зокрема, марші проти низьких зарплат відбулися у 73 містах.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.