ЗМІ: РФ намагалась використати протести у Франції для дискредитації уряду

Згідно з внутрішньою оцінкою ЄС, таємна російська мережа намагалася скористатися заворушеннями у Франції минулого місяця, використовуючи соціальні мережі для того, щоб, зокрема, представити уряд країни як такий, що втратив контроль.

З оцінкою ЄС ознайомилося агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Ця оцінка також свідчить про те, що РФ намагалась звинуватити у заворушеннях у Франції неконтрольовану імміграцію.

У внутрішньому аналізі Міністерства закордонних справ Франції, з яким також ознайомилося агентство, було встановлено, що акаунти в соціальних мережах, пов’язані з Ізраїлем та американським рухом MAGA, також поширювали "ворожі наративи" щодо заворушень, пов’язуючи їх із радикальним ісламізмом та міграцією.

Загалом ці оцінки дають уявлення про те, як зовнішні сили намагалися використати внутрішні заворушення у Франції для досягнення власних політичних цілей, як свідчить аналіз європейських фахівців з дезінформації.

Аналіз Європейського Союзу виявив, що таємна російська мережа, відома як "Операція Overload", поширювала відео, видаючи їх за матеріали західних ЗМІ, щоб вплинути на французьку аудиторію; у деяких з них неправдиво стверджувалося, що мігранти ґвалтували протестувальників або що незабаром відбудуться терористичні атаки.

Аналіз ЄС, що охоплює період з 7 по 21 жовтня, показав, що Росія намагалася "представити французьке керівництво як слабке та дедалі більш авторитарне".

"Такі події дають можливість підривати авторитет національних урядів, розпалювати страх і розбрат, а також формувати громадську думку напередодні виборів", – йдеться у документі ЄС з обмеженим доступом, підготовленому експертами з дезінформації в дипломатичній службі блоку.

У ньому не виявлено доказів того, що Москва чи інші суб’єкти спровокували або ескалювали протести; таку діяльність описано як "опортуністичне використання заворушень".

Згідно з оцінкою французького МЗС, 10 найпопулярніших публікацій у X про заворушення з "проросійських кіл" набрали 2,8 мільйона переглядів з 16 по 18 жовтня. Однак ці цифри бліднуть на тлі переглядів публікацій у X про заворушення з акаунтів, пов’язаних із рухом MAGA, а також ізраїльських посадовців та інфлюенсерів.

Згідно з доповіддю французького міністерства, 10 найпопулярніших дописів у X про заворушення у Франції, опублікованих посадовцями, ЗМІ та інфлюенсерами, пов’язаними з MAGA, набрали понад 49 мільйонів переглядів з 16 по 18 жовтня.

У той самий період 10 найпопулярніших публікацій від ізраїльських посадовців, урядових акаунтів, ЗМІ та інфлюенсерів зібрали понад 35 мільйонів переглядів, йдеться у французькій доповіді.

Нагадаємо, під час наймасштабніших протестів 17 жовтня по країні спостерігалися численні випадки насильства та мародерства. Зокрема, у місті Лімож згоріла будівля мерії, яку підпалили демонстранти. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.