На субботних протестах в Париже ожидают до 60 тысяч человек, в правительстве призвали к бдительности

В столице Франции в субботу, 14 ноября, запланированы три акции протеста, в которых ожидается участие от 30 до 60 тысяч человек; правительство предупредило правоохранительные органы и городские власти о потенциальных рисках.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил телеканал BFMTV.

Согласно отчету разведки, с которым ознакомился телеканал, 14 ноября в Париже ожидается от 30 до 60 тысяч человек, которые примут участие в новых акциях протеста – против законопроекта о презумпции законного применения оружия правоохранительными органами, в международном марше против насилия над детьми и в митинге "желтых жилетов".

Три акции были зарегистрированы в префектуре полиции Парижа с местом старта на площади Республики.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что в субботу для охраны правопорядка во время протестов будут задействованы около 70 тысяч полицейских и жандармов, то есть такие же силы, как и на прошлой неделе.

"Это мобильные и оперативные меры, которые адаптируются к действиям групп риска, разбивающихся на небольшие группы и пытающихся обойти меры правоохранительных органов", – пояснил министр.

В письме, которое глава МВД разослал префектам, отмечается, что запланированный на субботу день протестов "в очередной раз будет сопряжен с риском образования нескольких несанкционированных шествий, участники которых могут стремиться к столкновениям с правоохранительными органами и двигаться к центрам городов, что создает высокий риск совершения актов вандализма".

Поэтому Нуньес попросил префектов "не терять бдительности перед лицом более разрозненных, а то и спорадических явлений, уровень насилия в которых не снижается".

Он призвал правоохранительные органы действовать оперативно и решительно, чтобы предотвратить серьезные нарушения общественного порядка, как это было во время предыдущих акций протеста.

В минувшую субботу, 7 ноября, во Франции прошли масштабные протесты против роста стоимости жизни; хотя акции в основном прошли мирно, полиция сообщила о 360 арестах.

Согласно внутренней оценке ЕС, тайная российская сеть пыталась воспользоваться беспорядками во Франции в прошлом месяце, используя социальные сети для того, чтобы, в частности, представить правительство страны как утратившее контроль.

Подробнее о событиях во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.