Велика Британія "не має наміру" пристосовуватися до правил Євросоюзу щодо ШІ

Уряд Великої Британії заявив, що не прийме правила Європейського Союзу щодо штучного інтелекту як умову покращення відносин із ЄС.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Уряд Великої Британії заявив, що "не має наміру пристосовуватися до Закону ЄС про ШІ".

"Наш підхід до регулювання ШІ й надалі буде орієнтований на пріоритети Великої Британії, з акцентом на забезпеченні безпеки людей та підтримці економічного зростання", – наголосили в уряді.

Один із британських посадовців, який спілкувався з агентством на умовах анонімності, зазначив, що країна ризикує зазнати відповідних заходів з боку США, якщо прийме ці правила.

Зокрема він вважає, що американський президент Дональд Трамп може заблокувати доступ Британського інституту безпеки ШІ до тестування моделей таких компаній, як OpenAI та Anthropic.

Зазначається, що у питанні ШІ Велика Британія розробила добровільну систему регулювання, а міністр з питань штучного інтелекту Канішка Нараян не взяв на себе зобов’язання запроваджувати спеціальне законодавство щодо передових моделей штучного інтелекту.

Натомість ЄС ухвалив Закон про штучний інтелект майже за два роки до публічного випуску ChatGPT і посилює контроль за дотриманням Закону про цифрові ринки.

Як відомо, прем’єр-міністр Британії Енді Бернем розпалив дискусію щодо майбутніх відносин Великої Британії з ЄС через десять років після голосування за вихід з блоку на референдумі 2016 року, під час якого Камерон очолював невдалу кампанію за збереження членства в Євросоюзі.

Днями колишній прем'єр-міністр Британії Девід Камерон застеріг чинного лідера країни Енді Бернема від спроб знову приєднатися до Європейського Союзу.

Минулого місяця уряд Великої Британії виключив можливість повторного вступу до ЄС протягом каденції нинішнього парламенту, однак прем’єр-міністр Енді Бернем заявив, що хотів би дослідити можливості тіснішої співпраці з Європою.

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