Великобритания "не намерена" подстраиваться под правила Евросоюза в отношении ИИ
Правительство Великобритании заявило, что не примет правила Европейского Союза в отношении искусственного интеллекта в качестве условия улучшения отношений с ЕС.
Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".
Правительство Великобритании заявило, что "не намерено подстраиваться под закон ЕС об ИИ".
"Наш подход к регулированию ИИ и в дальнейшем будет ориентирован на приоритеты Великобритании, с акцентом на обеспечение безопасности людей и поддержку экономического роста", – подчеркнули в правительстве.
Один из британских чиновников, который общался с агентством на условиях анонимности, отметил, что страна рискует подвергнуться ответным мерам со стороны США, если примет эти правила.
В частности, он считает, что американский президент Дональд Трамп может заблокировать доступ Британского института безопасности ИИ к тестированию моделей таких компаний, как OpenAI и Anthropic.
Отмечается, что в вопросе ИИ Великобритания разработала добровольную систему регулирования, а министр по вопросам искусственного интеллекта Канишка Нараян не взял на себя обязательства вводить специальное законодательство в отношении передовых моделей искусственного интеллекта.
В то же время ЕС принял Закон об искусственном интеллекте почти за два года до публичного выпуска ChatGPT и усиливает контроль за соблюдением Закона о цифровых рынках.
Как известно, премьер-министр Великобритании Энди Бернем разжег дискуссию о будущих отношениях Великобритании с ЕС спустя десять лет после голосования за выход из блока на референдуме 2016 года, во время которого Кэмерон возглавлял неудачную кампанию за сохранение членства в Евросоюзе.
На днях бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон предостерег действующего лидера страны Энди Бернема от попыток вновь присоединиться к Европейскому союзу.
В прошлом месяце правительство Великобритании исключило возможность повторного вступления в ЕС в течение срока полномочий нынешнего парламента, однако премьер-министр Энди Бернем заявил, что хотел бы изучить возможности более тесного сотрудничества с Европой.
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