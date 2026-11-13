Мерц каже, що Німеччина долучиться до мирних переговорів щодо війни в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна буде "гарантованим" учасником майбутніх мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Про це він сказав у Дубліні, передає n-tv, пише "Європейська правда".

Свої коментарі щодо того, що Німеччина буде учасником майбутніх мирних переговорів щодо завершення війни в Україні, Мерц висловив на неформальному саміт ЄС у Дубліні.

"Конкретні мирні переговори, на яких буде представлена Європа, планується провести вперше в найближчі тижні", – сказав він.

За його словами, переговори, ймовірно, відбуватимуться за участю європейських країн, представники яких брали участь у перемовинах в Абу-Дабі.

"Німеччина є гарантованим учасником; це абсолютно очевидно", – додав він.

Зауважимо, раніше спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що наступна зустріч переговорних команд в рамках зусиль із припинення війни вже запланована. А президент Володимир Зеленський зазначив, що американській стороні вдалося домогтися залучення європейців до переговорного процесу.

За даними медіа, США звернулися до Росії з проханням подати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачатиме кроки з боку Росії, спрямовані на послаблення напруженості у відносинах.

У МЗС Росії виступили з ідеями щодо нової архітектури безпеки Європи, у рамках якої запропонували укласти угоди про ненапад із державами-членами НАТО.