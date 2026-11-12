ЗМІ: США просять Росію запропонувати нову угоду про безпеку з Європою

США звернулися до Росії з проханням подати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачатиме кроки з боку Москви, спрямовані на послаблення напруженості у відносинах з континентом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили Axios два джерела, обізнані з цим питанням.

Протягом багатьох років Росія прагнула укласти європейську угоду з безпеки, яка б обмежувала розширення НАТО та скорочувала військову присутність Альянсу у Східній Європі. У минулому США відхиляли ці вимоги, але зараз, здається, готові розглянути їх у певній формі в рамках ширшої угоди про припинення війни в Україні.

Однак уряди багатьох європейських країн ставляться до такого підходу адміністрації з глибокою підозрою.

Посланці американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф зустрінуться з правителем Росії Владіміром Путіним у Москві в четвер, щоб ще раз висловити цю вимогу. Вони також хочуть, щоб Путін дозволив європейським представникам долучитися до наступного раунду російсько-українських мирних переговорів, повідомив американський посадовець.

Пропозиція США щодо укладення угоди про нову архітектуру безпеки між Європою та Росією в рамках домовленості про припинення війни в Україні була ключовою темою переговорів в Абу-Дабі.

Російські переговірники заявили, що Путін розпочав вторгнення в Україну тому, що тодішній президент США Джо Байден не відповів на його лист 2021 року, в якому викладено його занепокоєння щодо безпеки, повідомили два джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За словами одного з джерел, Кушнер і Віткофф повідомили росіянам, що світ значно змінився з 2021 року.

Вони запропонували Росії підготувати новий проєкт, який би враховував її занепокоєння та вимоги щодо безпеки, але також визначав, які "симетричні кроки" вона готова зробити для деескалації конфлікту та запевнення Європи в тому, що вона не буде нападати в майбутньому.

Кушнер і Віткофф також повідомили росіянам, що для серйозного обговорення питань безпеки в Європі вони мають погодитися на участь європейських представників у майбутніх мирних переговорах.

Досі Росія не бажала допускати європейців до мирних переговорів з Україною.

США сподіваються, що надання європейським представникам місця за столом мирних переговорів зробить їхні уряди більш схильними до обговорення та укладення ширшої угоди з питань безпеки ще до закінчення війни.

"Зеленський не погодиться на угоду, доки не дізнається, що буде далі з гарантіями безпеки, і Путін теж хоче це знати. Ось чому питання безпеки є таким важливим", – зазначило джерело.

Джерело додало, що США чітко дали зрозуміти європейським країнам: вони не погодяться на угоду з Росією щодо безпеки, якщо до неї не долучаться Європа та Україна. США також не нададуть Росії права вето щодо питань безпеки Європи, зазначило джерело.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відкидає заклики до створення нової європейської архітектури безпеки як способу припинення агресивної війни Росії проти України.

Президент України Володимир Зеленський раніше попередив адміністрацію Дональда Трампа, що запропонований ним новий план безпеки для Європи може бути "небезпечним", оскільки Росія не демонструє жодних ознак бажання припинити війну.

Як повідомлялося, незрозуміла пропозиція адміністрації США щодо нової угоди з Росією про безпеку в Європі викликала скептицизм та занепокоєння у європейських столицях, які побоюються, що це може призвести до відсунення континенту на другий план у переговорах.