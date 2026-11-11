В РФ пропонують укласти пакти про ненапад з країнами-членами НАТО

Голова департаменту зовнішньополітичного планування МЗС Росії Алексєй Дробінін виступив з ідеями щодо нової архітектури безпеки Європи, у рамках якої він запропонував укласти угоди про ненапад із державами-членами НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Владімір Мединський, головний перемовник Росії на переговорах щодо України, які цього тижня поновилися вперше з лютого, заявив у середу, що нова система безпеки Європи була центральною темою дводенних переговорів в Абу-Дабі. Водночас він не уточнив, що саме обговорювали учасники зустрічі.

У середу ж Дробінін представив на безпековій конференції в Москві низку детальних пропозицій щодо цієї ідеї.

Перший варіант, який він окреслив, передбачає створення колективного оборонного союзу або укладення двосторонніх угод про взаємну допомогу, подібних до тих, які Росія має з Білоруссю та Північною Кореєю.

Другий варіант, за його словами, передбачає політичні домовленості про невтручання на боці противників одне одного в разі агресії – подібні до пакту, укладеного Москвою з Іраном.

Третім варіантом, який він запропонував, є двосторонні пакти про взаємний ненапад.

"Наприклад, угоди такого типу могли б укладатися, серед іншого, з окремими державами-членами НАТО, які тоді отримали б, скажімо, додаткові індивідуальні гарантії безпеки від Російської Федерації", – заявив Дробінін на конференції.

Деякі європейські політики виступають проти будь-яких обговорень загальної архітектури безпеки Європи, наголошуючи, що спочатку необхідно досягти домовленостей щодо прогресу у врегулюванні війни в Україні, зокрема припинення вогню. Водночас американські посадовці дали зрозуміти, що відкриті до таких обговорень.

Повідомляли, що під час першого раунду переговорів напередодні сторони обговорили гарантії безпеки, вимоги Росії та торкнулися питання післявоєнного майбутнього.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори Україна-США-Росія, які відбулися 10 листопада в Абу-Дабі, були "дуже продуктивними", але попереду ще багато роботи.

11 листопада українська перемовна команда доповіла президенту Володимиру Зеленському щодо підсумків зустрічей в Абу-Дабі.