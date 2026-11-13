Віткофф: наступна зустріч команд вже запланована, європейці будуть присутні

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що наступна зустріч переговорних команд в рамках зусиль із припинення війни вже запланована.

Про це він сказав на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером у Дубліні, передає "Європейська правда".

Він заявив про "хорошу і позитивну зустріч в Абу-Дабі. За його словами, вдалося досягти певних позитивних результатів.

"У нас запланована ще одна зустріч, і ми докладемо максимум зусиль, щоб досягти поставленої мети", – сказав Віткофф.

У свою чергу Зеленський заявив, що американській стороні вдалося домогтися залучення європейців до переговорного процесу.

"Наступного разу Європа буде присутня під час переговорів, не окремо, а матиме окремий голос. Це важливо для нас, оскільки війна в Європі", – уточнив він.

За даними медіа, США звернулися до Росії з проханням подати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачатиме кроки з боку Росії, спрямовані на послаблення напруженості у відносинах.

У МЗС Росії виступили з ідеями щодо нової архітектури безпеки Європи, у рамках якої запропонували укласти угоди про ненапад із державами-членами НАТО.