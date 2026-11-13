Мерц говорит, что Германия присоединится к мирным переговорам по войне в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна станет "гарантированным" участником предстоящих мирных переговоров по прекращению российско-украинской войны.

Об этом он заявил в Дублине, передает n-tv, пишет "Европейская правда".

Свои комментарии о том, что Германия станет участником предстоящих мирных переговоров по прекращению войны в Украине, Мерц высказал на неформальном саммите ЕС в Дублине.

"Конкретные мирные переговоры, на которых будет представлена Европа, планируется провести впервые в ближайшие недели", – сказал он.

По его словам, переговоры, вероятно, будут проходить с участием европейских стран, представители которых принимали участие в переговорах в Абу-Даби.

"Германия является гарантированным участником; это абсолютно очевидно", – добавил он.

Отметим, ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что следующая встреча переговорных команд в рамках усилий по прекращению войны уже запланирована. А президент Владимир Зеленский отметил, что американской стороне удалось добиться привлечения европейцев к переговорному процессу.

По данным СМИ, США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое будет предусматривать шаги со стороны России, направленные на ослабление напряженности в отношениях.

В МИД России выступили с идеями о новой архитектуре безопасности Европы, в рамках которой предложили заключить соглашения о ненападении с государствами-членами НАТО.