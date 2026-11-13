В Ірландії власника Tinder оштрафували на 11 млн євро за порушення правил захисту даних

Ірландський регулятор із захисту персональних даних оштрафував Match Group, власника застосунку для знайомств Tinder, на 11 млн євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У п'ятницю Ірландська комісія із захисту даних (DPC) заявила, що інструмент Tinder, за допомогою якого користувачі можуть завантажити свої персональні дані, не відповідає встановленим вимогам.

Регулятор розпочав розслідування у січні 2020 року. Воно стосувалося того, чи відповідає інструмент Tinder "Завантажити мої дані" Загальному регламенту ЄС про захист даних (GDPR).

У рішенні, оприлюдненому в п'ятницю, DPC зазначила, що інструмент не надавав користувачам усіх їхніх персональних даних: деякі категорії інформації пропускалися, а в окремих випадках користувачі отримували лише узагальнену інформацію про свої дані.

Регулятор дійшов висновку, що цей інструмент не відповідає вимогам GDPR, який гарантує людям право отримувати доступ до персональних даних про себе, що зберігаються компаніями.

Заступник уповноваженого Ірландської комісії із захисту даних Грем Дойл заявив, що автоматизовані інструменти доступу до інформації "можуть бути корисним та ефективним способом" надання людям доступу до їхніх персональних даних. Водночас, за його словами, такі інструменти "мають бути справедливими й прозорими щодо користувачів стосовно обсягу наданих даних".

Match Group оштрафували на 11 млн євро, винесли офіційне попередження та зобов'язали протягом трьох місяців привести обробку персональних даних у відповідність до GDPR.

Представник Match Group заявив, що компанія оскаржить це рішення.

"Tinder співпрацював із DPC протягом усього розслідування, і ми впевнені в надійності механізмів захисту приватності, які створили для наших користувачів", – зазначив він.

Нагадаємо, навесні ірландський регулятор почав розслідування щодо можливого порушення з боку китайського онлайн-магазину Shein через передання даних європейських користувачів у Китай.

Минулого року ірландський регулятор після ідентичного розслідування оштрафував TikTok на 530 млн євро та наказав платформі припинити передачу даних на сервери у Китай.