В Ирландии владельца Tinder оштрафовали на 11 млн евро за нарушение правил защиты данных

Ирландский регулятор по защите персональных данных оштрафовал Match Group, владельца приложения для знакомств Tinder, на 11 млн евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В пятницу Ирландская комиссия по защите данных (DPC) заявила, что инструмент Tinder, с помощью которого пользователи могут скачать свои персональные данные, не соответствует установленным требованиям.

Регулятор начал расследование в январе 2020 года. Оно касалось того, соответствует ли инструмент Tinder "Скачать мои данные" Общему регламенту ЕС о защите данных (GDPR).

В решении, обнародованном в пятницу, DPC отметила, что инструмент не предоставлял пользователям всех их персональных данных: некоторые категории информации пропускались, а в отдельных случаях пользователи получали лишь обобщенную информацию о своих данных.

Регулятор пришел к выводу, что этот инструмент не соответствует требованиям GDPR, который гарантирует людям право на доступ к своим персональным данным, хранящимся у компаний.

Заместитель уполномоченного Ирландской комиссии по защите данных Грэм Дойл заявил, что автоматизированные инструменты доступа к информации "могут быть полезным и эффективным способом" предоставления людям доступа к их персональным данным. В то же время, по его словам, такие инструменты "должны быть справедливыми и прозрачными по отношению к пользователям в отношении объема предоставляемых данных".

Match Group оштрафовали на 11 млн евро, вынесли официальное предупреждение и обязали в течение трех месяцев привести обработку персональных данных в соответствие с GDPR.

Представитель Match Group заявил, что компания обжалует это решение.

"Tinder сотрудничал с DPC на протяжении всего расследования, и мы уверены в надежности механизмов защиты конфиденциальности, которые создали для наших пользователей", – отметил он.

Напомним, весной ирландский регулятор начал расследование в связи с возможным нарушением со стороны китайского онлайн-магазина Shein из-за передачи данных европейских пользователей в Китай.

В прошлом году ирландский регулятор после аналогичного расследования оштрафовал TikTok на 530 млн евро и обязал платформу прекратить передачу данных на серверы в Китай.