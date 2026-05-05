В Ірландії почали розслідування щодо Shein через передачу даних користувачів у Китай

Ірландський регулятор почав розслідування щодо можливого порушення з боку китайського онлайн-магазину через передання даних європейських користувачів у Китай.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Ірландська комісія із захисту даних повідомила про початок розслідування щодо Shein у зв’язку з тим, що компанія ймовірно порушує вимоги законодавства ЄС щодо захисту даних, передаючи дані користувачів до Китаю.

У межах розслідування дослідять, наскільки платформа у межах своєї роботи з клієнтами з ЄС дотримується вимог Загального регламенту про захист даних (GDPR). Він, зокрема, передбачає, що даним європейських користувачів, якщо вони передаються за кордон, має забезпечуватися той же рівень захисту, який би вони мали всередині ЄС.

Минулого року ірландський регулятор після ідентичного розслідування оштрафував TikTok на 530 млн євро та наказав платформі припинити передачу даних на сервери у Китай, доки усі критерії не буде виконано. За цим рішенням ще триває судова тяганина.

У Shein після заяви про розслідування заявили, що останніми місяцями активно взаємодіють з регулятором із цього питання, та запевняють, що прагнуть дотримуватися усіх вимог щодо захисту даних.

Єврокомісія у лютому 2026 року також почала офіційне розслідування щодо дотримання онлайн-магазином Shein цифрового законодавства ЄС.