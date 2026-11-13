Експрем'єр Британії вважає, що країна має вийти з Європейської конвенції з прав людини

Колишній прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Британії Девід Камерон вважає, що Британія повинна вийти з Європейської конвенції з прав людини.

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

Камерон, який виступає радником лідерки Консервативної партії Кемі Баденок, сказав, що вона "абсолютно права" у своїй позиції щодо того, що Велика Британія має вийти з ЄКПЛ – механізму, створеного після Другої світової війни для захисту прав, свобод та демократії.

"Однією з причин, чому ми маємо таку проблему з популізмом у нашому світі, є те, що політики правоцентристського та лівоцентристського спрямування не зробили достатньо для боротьби з нелегальною міграцією. Ми маємо зробити все необхідне, щоб зупинити невеликі човни та покласти край нелегальній міграції, яка заважає нам вести розсудливу дискусію з багатьох питань", – вважає експрем’єр Британії.

Як зазначається, критики ЄКПЛ, зокрема й у лавах Консервативної партії, стверджують, що ця конвенція заважає Великій Британії депортувати багатьох людей, які нелегально дісталися берегів країни.

Також Камерон застеріг чинного лідера країни Енді Бернема від спроб знову приєднатися до Європейського Союзу.

Комітет з європейських справ Палати лордів попередив, що нові домовленості між Великою Британією та Європейським Союзом можуть суттєво збільшити навантаження на британський парламент через необхідність контролювати зміни в законодавстві ЄС.

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