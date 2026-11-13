Бывший премьер Британии считает, что страна должна выйти из Европейской конвенции по правам человека

Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что Великобритания должна выйти из Европейской конвенции по правам человека.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Кэмерон, который является советником лидера Консервативной партии Кеми Баденок, заявил, что она "абсолютно права" в своей позиции относительно того, что Великобритания должна выйти из ЕКПЧ – механизма, созданного после Второй мировой войны для защиты прав, свобод и демократии.

"Одной из причин, по которой у нас такая проблема с популизмом в нашем мире, является то, что политики правоцентристского и левоцентристского толка не сделали достаточно для борьбы с нелегальной миграцией. Мы должны сделать все необходимое, чтобы остановить небольшие лодки и положить конец нелегальной миграции, которая мешает нам вести взвешенную дискуссию по многим вопросам", – считает экс-премьер Великобритании.

Как отмечается, критики ЕКПЧ, в том числе и в рядах Консервативной партии, утверждают, что эта конвенция мешает Великобритании депортировать многих людей, нелегально добравшихся до берегов страны.

Также Кэмерон предупредил действующего лидера страны Энди Бернема о попытках вновь присоединиться к Европейскому Союзу.

Комитет по европейским делам Палаты лордов предупредил, что новые договоренности между Великобританией и Европейским союзом могут существенно увеличить нагрузку на британский парламент из-за необходимости контролировать изменения в законодательстве ЕС.

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