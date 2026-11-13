У Палаті лордів попередили про наслідки можливих нових угод Британії з ЄС

Комітет з європейських справ Палати лордів попередив, що нові домовленості між Великою Британією та Європейським Союзом можуть суттєво збільшити навантаження на британський парламент через необхідність контролювати зміни в законодавстві ЄС.

Про це йдеться у звіті комітету, передає The Guardian, пише "Європейська правда".

Очікується, що під час зустрічі 20 листопада прем’єр-міністр Енді Бернем домовлятиметься про низку угод, зокрема щодо санітарних і фітосанітарних вимог до харчових продуктів та сільського господарства, торгівлі квотами на викиди парникових газів і програми мобільності молоді.

У цьому контексті комітет з європейських справ Палати лордів попередив, що нові домовленості передбачатимуть так зване динамічне узгодження законодавства. Це означає, що Велика Британія повинна буде регулярно приводити свої нормативні акти у відповідність до змін у законодавстві Євросоюзу.

У звіті наголосили, що це означатиме, що парламент повинен створити "надійну, послідовну та належним чином забезпечену ресурсами міжвідомчу систему" для управління зобов’язаннями Великої Британії щодо динамічного узгодження.

Також там звернули увагу й на те, що лише угода про продовольство та сільське господарство може щороку породжувати щонайменше 780 законодавчих актів ЄС, що підпадають під її дію.

"Хоча важливі деталі щодо правової та інституційної форми, яку набуде динамічне приведення у відповідність, ще належить визначити, його запровадження стане значною зміною в характері відносин між Великою Британією та ЄС, які існують у рамках Угоди про торгівлю та співпрацю. У міру того, як Велика Британія приведе у відповідність все більше законодавства ЄС, парламент буде зіштовхуватися зі зростаючим тиском щодо ретельного аналізу значних обсягів законодавства ЄС", – наголосив голова комітету Джок Стірруп.

Раніше Бернем заявив, що з ЄС можна укласти вигідну угоду, яка буде "більше схожою на той Brexit, за який, як вважали люди, вони голосували у 2016 році".

Як відомо, Бернем розпалив дискусію щодо майбутніх відносин Великої Британії з ЄС через десять років після голосування за вихід з блоку на референдумі 2016 року, під час якого Камерон очолював невдалу кампанію за збереження членства в Євросоюзі.

Днями колишній прем'єр-міністр Британії Девід Камерон застеріг чинного лідера країни від спроб знову приєднатися до Європейського Союзу.

Минулого місяця уряд Великої Британії виключив можливість повторного вступу до ЄС протягом каденції нинішнього парламенту, однак Бернем заявив, що хотів би дослідити можливості тіснішої співпраці з Європою.

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