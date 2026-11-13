Президент Польщі ветував законопроєкт про цифрові послуги

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на урядовий законопроєкт про впровадження європейського Закону про цифрові послуги (DSA).

Про це пише RMF24 із посиланням на його заяву, передає "Європейська правда".

Як зазначається, документ мав запровадити механізм оперативного блокування незаконного контенту в інтернеті, зокрема матеріалів із мовою ворожнечі.

Водночас Навроцький вважає, що цей законопроєкт міг би порушити принципи свободи в Інтернеті, а тому ветував його.

Законопроєкт підготувало Міністерство цифрових справ Польщі. Він передбачав створення процедури швидкого обмеження доступу до незаконного контенту в Інтернеті з одночасним дотриманням прав користувачів.

Зазначається, що законопроект, на який було накладено вето, був одним із двох, розроблених у відповідь на президентське вето щодо поправки до Закону про надання електронних послуг та деяких інших законів, накладене на початку цього року. Другий законопроєкт, який дозволяв призначати голову Управління електронних комунікацій координатором у сфері цифрових послуг, був підписаний президентом наприкінці вересня та набрав чинності 6 листопада.

"Ці положення, по суті, є превентивною цензурою", – сказав Навроцький.

Він наголосив, що перше вето дало результати. Уряд відокремив положення, що імплементують європейські норми, від тих, що дозволяли блокування незаконного контенту.

Однак, як зазначив Навроцький, на завершальному етапі законодавчого процесу повноваження посадовців були розширені, і він не погоджується з цим.

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розкритикував таке рішення польського президента.

"Це вето не лише відкидає положення законопроєкту на смітник, а й виправдовує ненависть, ворожість та смерть, які також несе в собі Інтернет. Президент несе особисту відповідальність за все це", – акцентував він.

Наприкінці серпня польський уряд звернувся до Європейської комісії з проханням накласти штраф у розмірі 250 млн євро на компанію Meta, звинувативши її у нездатності належним чином боротися з шахрайською рекламою.

Нагадаємо, у 2023 році в Євросоюзі набув чинності Акт про цифрові послуги (DSA), що запроваджує нові правила щодо модерації контенту, конфіденційності та прозорості користувачів.