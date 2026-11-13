Президент Польши наложил вето на законопроект о цифровых услугах

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на правительственный законопроект о внедрении европейского Закона о цифровых услугах (DSA).

Об этом пишет RMF24 со ссылкой на его заявление, передает "Европейская правда".

Как отмечается, документ должен был ввести механизм оперативной блокировки незаконного контента в интернете, в частности материалов, содержащих язык вражды.

В то же время Навроцкий считает, что этот законопроект мог бы нарушить принципы свободы в интернете, и поэтому наложил на него вето.

Законопроект подготовило Министерство цифровых дел Польши. Он предусматривал создание процедуры быстрого ограничения доступа к незаконному контенту в интернете при одновременном соблюдении прав пользователей.

Отмечается, что законопроект, на который было наложено вето, был одним из двух, разработанных в ответ на президентское вето в отношении поправки к Закону о предоставлении электронных услуг и некоторых других законов, наложенное в начале этого года. Второй законопроект, позволявший назначать главу Управления электронных коммуникаций координатором в сфере цифровых услуг, был подписан президентом в конце сентября и вступил в силу 6 ноября.

"Эти положения, по сути, являются превентивной цензурой", – сказал Навроцкий.

Он подчеркнул, что первое вето дало результаты. Правительство отделило положения, имплементирующие европейские нормы, от тех, которые позволяли блокировать незаконный контент.

Однако, как отметил Навроцкий, на завершающем этапе законодательного процесса полномочия должностных лиц были расширены, и он не согласен с этим.

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский раскритиковал такое решение польского президента.

"Это вето не только отбрасывает положения законопроекта на свалку, но и оправдывает ненависть, враждебность и смерть, которые также несет в себе Интернет. Президент несет личную ответственность за все это", – подчеркнул он.

В конце августа польское правительство обратилось к Европейской комиссии с просьбой наложить штраф в размере 250 млн евро на компанию Meta, обвинив её в неспособности должным образом бороться с мошеннической рекламой.

Напомним, в 2023 году в Евросоюзе вступил в силу Акт о цифровых услугах (DSA), который вводит новые правила в отношении модерации контента, конфиденциальности и прозрачности пользователей.