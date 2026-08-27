Польща просить Єврокомісію оштрафувати Meta на 250 млн євро за шахрайську рекламу

Польський уряд звернувся до Європейської комісії з проханням накласти штраф у розмірі 250 мільйонів євро на компанію Meta, звинувативши її у нездатності належним чином боротися з шахрайською рекламою.

Про це у мережі X повідомив віцепрем'єр-міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, передає "Європейська правда".

У листі до Єврокомісії польський міністр зазначає, що тести, проведені національною групою реагування на інциденти кібербезпеки CERT Polska, виявили 122 рекламні оголошення, які були класифіковані як шахрайські.

"Незважаючи на неодноразові повідомлення відповідних польських органів влади та команд, відповідальних за кібербезпеку, Meta, не забезпечує ефективної та адекватної відповіді на шахрайську рекламу…У 106 випадках, або 86,8% повідомлень, Meta завершила справу рішенням не видаляти рекламу. Було видалено лише 10 оголошень, а у 6 випадках відповіді не було надано", – сказав міністр.

Гавковський заявив, що очікує від Єврокомісії швидкого розслідування та подальшого штрафу проти Meta. Він також звернувся до компанії.

"Я також закликаю Meta негайно запровадити ефективні інструменти для усунення шахрайства, неправдивої реклами та просування незаконних додатків", – написав міністр.

Нагадаємо, у липні Європейська комісія попередньо визнала, що компанія Meta порушила Закон про цифрові послуги (DSA) через дизайн Instagram та Facebook, що викликає залежність.

Наприкінці квітня Європейська комісія звинуватила компанію Meta у нездатності захистити дітей молодшого віку від шкідливого впливу соціальних мереж.

Також варто зазначити, що Єврокомісія 13 липня представила звіт комісії експертів щодо безпеки дітей в інтернеті, в якому рекомендується, щоб неповнолітні віком до 13 років мали лише обмежений у часі доступ до соціальних мереж під наглядом батьків.