Мер міста в Північній Македонії просить оголосити кризовий стан через навалу корів

У місті Крива Паланка на північному сході Північної Македонії понад тисяча корів вільно бродять вулицями, парками та житловими кварталами, внаслідок чого міський голова закликає уряд оголосити 30-денний кризовий стан.

Про це пише Euronews, передає "Європейська правда".

На оприлюднених кадрах видно, як корови пересуваються дорогами серед автомобілів, пасуться у громадських парках і з'являються поблизу житлових будинків.

Тварин помічають навіть у темну пору доби, що посилює занепокоєння місцевих жителів.

Мер Кривої Паланки Сашко Мітовський заявив, що ситуація поступово погіршується. Тому він звернувся до уряду Північної Македонії з проханням запровадити 30-денний кризовий стан.

Це, на його думку, дозволить залучити додаткові ресурси, скоординувати роботу місцевих і центральних органів влади та організувати щоденні заходи для контролю над худобою.

За його словами, п'ять років тому вулицями міста блукало близько 400 корів, тоді як нині їхня кількість перевищує тисячу.

Частина худоби раніше належала одній родині. Її членів затримали після того, як вони, за повідомленнями, перешкоджали спробі Агентства з питань продовольства та ветеринарії конфіскувати тварин.

Однак після конфіскації худобу, як стверджується, не забезпечили належними місцями утримання, і вона продовжила вільно пересуватися територією муніципалітету.

Цього ж дня у Німеччині 22-річний чоловік, судячи з усього, неправильно розрахував час перерви на куріння на залізничному вокзалі в Ільцені, що спричинило поліцейську операцію через залишеного ним кота і рюкзак.

У жовтні в аеропорту "Кельн-Бонн" у Німеччині затримали чоловіка, який намагався незаконно ввезти понад 90 ящірок та отруйних змій.