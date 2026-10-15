У Німеччині в аеропорту затримали чоловіка з валізою ящірок та отруйних змій

В аеропорту "Кельн-Бонн" у Німеччині затримали чоловіка, який намагався незаконно ввезти понад 90 ящірок та отруйних змій.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Співробітники митниці зазначили, що 45-річний мексиканський пожежник виглядав "надто знервованим", коли намагався пройти через "зелений" вихід в аеропорту – для тих, хто не має чого декларувати.

Після цього, як зазначається, вони провели тест на наркотики, який дав позитивний результат на кокаїн, після чого взялися за огляд його валізи.

Наркотиків вони не виявили, натомість знайшли гадюк, гримучих змій та інших видів змій і ящірок, зокрема ігуан, захованих у пляшках із шампунем і кремом, пластикових контейнерах та згорнутих шкарпетках.

"Мої колеги в аеропорту звикли до всього, що стосується сувенірів у валізах, але 37 живих отруйних змій і 55 ящірок з Мексики ми ще ніколи не бачили", – сказав речник митного управління Кельна Єнс Аланд.

За його словами, деякі з них утримувалися "в нелюдських умовах", а деякі загинули під час подорожі з Мехіко через Стамбул.

Чоловік, ім’я якого не називають, розповів співробітникам, що привіз тварин як послугу бразильському знайомому. Йому було відмовлено у в’їзді до Німеччини, і його відправили літаком назад до Стамбула.

Що стосується тварин, які вижили, то їх забрали під опіку на зміїну ферму в Німеччині.

Торік влітку німецькі митники виявили близько 1500 молодих тарантулів, яких незаконно перевозили у коробках з "шоколадним бісквітом".

У квітні у Німеччині машиніст виявив у приміському поїзді коробку з тарантулами, яку залишила пасажирка.