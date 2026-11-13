Мэр города в Северной Македонии просит объявить чрезвычайное положение из-за нашествия коров

В городе Крива Паланка на северо-востоке Северной Македонии более тысячи коров свободно бродят по улицам, паркам и жилым кварталам, в связи с чем мэр призывает правительство объявить 30-дневное чрезвычайное положение.

Об этом пишет Euronews , сообщает "Европейская правда".

На обнародованных кадрах видно, как коровы передвигаются по дорогам среди автомобилей, пасутся в общественных парках и появляются вблизи жилых домов.

Животных замечают даже в темное время суток, что усиливает беспокойство местных жителей.

Мэр Кривой Паланки Сашко Митовский заявил, что ситуация постепенно ухудшается. Поэтому он обратился к правительству Северной Македонии с просьбой ввести 30-дневное чрезвычайное положение.

Это, по его мнению, позволит привлечь дополнительные ресурсы, скоординировать работу местных и центральных органов власти и организовать ежедневные мероприятия по контролю над скотом.

По его словам, пять лет назад по улицам города бродило около 400 коров, тогда как сейчас их количество превышает тысячу.

Часть скота ранее принадлежала одной семье. Её членов задержали после того, как они, по сообщениям, препятствовали попытке Агентства по вопросам продовольствия и ветеринарии конфисковать животных.

Однако после конфискации скоту, как утверждается, не обеспечили надлежащих мест содержания, и он продолжил свободно перемещаться по территории муниципалитета.

В тот же день в Германии 22-летний мужчина, судя по всему, неправильно рассчитал время перерыва на курение на железнодорожном вокзале в Ильцене, что привело к полицейской операции из-за оставленных им кота и рюкзака.

В октябре в аэропорту "Кёльн-Бонн" в Германии задержали мужчину, который пытался незаконно ввезти более 90 ящериц и ядовитых змей.