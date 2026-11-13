Самотній кіт на сидінні потяга спричинив поліцейську операцію у Німеччині

У Німеччині 22-річний чоловік, судячи з усього, неправильно розрахував час перерви на куріння на залізничному вокзалі в Ільцені, що спричинило поліцейську операцію через залишеного ним кота і рюкзак.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel з посиланням на поліцію Гамбурга.

Інцидент стався у швидкісному потязі ICE, який прямував з Вісбадена до Гамбурга. Провідник виявив покинуту тварину та повідомив про це Федеральну поліцію, яка відповідає за залізничні справи.

Згідно з повідомленням поліції, кота разом із рюкзаком доставили до відділення федеральної поліції в Гамбурзі та напоїли водою. У рюкзаку правоохоронці знайшли особисті дані та номер телефону власника.

Менш ніж за дві години власник з’явився у відділенні поліції та пояснив, що поїзд раптово відправився з Ільцена, не дочекавшись його. Кіт був подарунком для його племінника.

У жовтні в аеропорту "Кельн-Бонн" у Німеччині затримали чоловіка, який намагався незаконно ввезти понад 90 ящірок та отруйних змій.

Торік влітку німецькі митники виявили близько 1500 молодих тарантулів, яких незаконно перевозили у коробках з "шоколадним бісквітом".

У квітні у Німеччині машиніст виявив у приміському поїзді коробку з тарантулами, яку залишила пасажирка.