ЗМІ: ЄС планує оголосити угоду з Руандою про депортацію мігрантів, яким відмовили у притулку

Країни Європейського Союзу мають намір оголосити наступного тижня про укладення угоди щодо відправки мігрантів, яким було відмовлено у притулку, до центру депортації в Руанді.

Про це Politico сказали троє обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Австрія, Данія, Німеччина, Греція та Нідерланди регулярно проводять зустрічі з метою створення передумов для укладення угоди про створення центрів за межами території ЄС, куди вони зможуть депортувати мігрантів, які не мають законного права на перебування в ЄС.

Очікувана угода, яку, за даними співрозмовників, країни планують оголосити у Відні наступного тижня, буде стосуватися лише шукачів притулку, які вже вичерпали всі можливості для отримання легального статусу проживання в ЄС і отримали відмову.

Зазначається, що центр депортації в Руанді функціонуватиме як пілотний проєкт, і, ймовірно, за ним послідують угоди з іншими країнами та за участю інших держав-членів ЄС.

Деталі цієї схеми, зокрема громадянство осіб, яких переселятимуть до цих центрів, їхні умови проживання там та контроль за виконанням угоди, залежатимуть від умов угод, укладених країнами.

Нагадаємо, Рада ЄС 1 жовтня схвалила нові правила Євросоюзу, що забезпечують більш ефективне повернення осіб, які не мають законного права на перебування в ЄС.

Наступного дня стало відомо, що п’ять держав-членів, які працюють над запуском перших центрів депортації мігрантів у третіх країнах – Німеччина, Австрія, Данія, Греція та Нідерланди, – досягли прогресу в підготовці цих проєктів та отримали остаточне схвалення від Європейського Союзу у вигляді ухвалення Регламенту про повернення.