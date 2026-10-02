П'ять країн ЄС готуються до створення перших центрів депортації мігрантів

П’ять держав-членів, які працюють над запуском перших центрів депортації мігрантів у третіх країнах – Німеччина, Австрія, Данія, Греція та Нідерланди, – досягли прогресу в підготовці цих проєктів та 2 жовтня отримали остаточне схвалення від Європейського Союзу (ЄС) у вигляді ухвалення Регламенту про повернення.

Про це інформує EuroEFE, повідомляє "Європейська правда".

Європейські міністри внутрішніх справ обговорили на засіданні Ради ЄС, як і надалі зміцнювати зовнішні кордони та реагувати на надзвичайні ситуації, подібні до тієї, що сталася в Сеуті. Проти нового регламенту виступила лише Іспанія.

Хоча про можливі країни призначення не йшлося, за даними різних ЗМІ, двома країнами, з якими можна було б розпочати співпрацю, є Руанда та Узбекистан.

Європейський комісар з питань внутрішніх справ Магнус Бруннер визнав, що Сеута стала ініціатором ідеї створення такого механізму, який міністри вважають необхідним, і пояснив, що наступного тижня лідери ЄС обговорять цю систему на європейському саміті, щоб визначити напрямок, у якому слід рухатися.

У будь-якому разі, підкреслив він, цей механізм дотримуватиметься таких червоних ліній, як повага до міжнародного законодавства та прав людини.

Дипломатичні джерела видання зазначили, що Іспанія ставиться до цього обережно, з огляду на можливість того, що цей майбутній інструмент може бути використаний для обмеження права на притулок, але водночас зазначили, що слід почекати, щоб побачити, що саме буде запропоновано в кінцевому підсумку.

Європейська комісія під час зустрічі країн-учасниць Шенгенської угоди підбила підсумки останніх місяців, які ознаменувалися поновленням цього року тимчасових контролів в одинадцяти державах-членах, включаючи ті, що досі застосовує Іспанія в портах та аеропортах щодо мандрівників, які прибувають з Італії, після рішення цієї країни продовжити призупинення дії Шенгенської угоди з Іспанією через події в Сеуті.

У цьому контексті Іспанія пояснила, що з початку кризи в Сеуті не було випадків вторинного переміщення (тобто переміщень мігрантів, які в’їхали через цей кордон, а потім виїхали до інших країн) і що позиція Італії є необґрунтованою.

Нагадаємо, Рада ЄС 1 жовтня схвалила нові правила Євросоюзу, що забезпечують більш ефективне повернення осіб, які не мають законного права на перебування в ЄС.

Також Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС. Це пов’язано з подіями в іспанській Сеуті, коли в анклав увірвалися понад 72 тисяч мігрантів.