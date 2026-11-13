СМИ: ЕС планирует объявить о соглашение с Руандой о депортации мигрантов, которым было отказано в убежище

Страны Европейского Союза намерены объявить на следующей неделе о заключении соглашения об отправке мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища, в центр депортации в Руанде.

Об этом Politico сообщили три осведомлённых собеседника, передаёт "Европейская правда".

Как отмечается, Австрия, Дания, Германия, Греция и Нидерланды регулярно проводят встречи с целью создания предпосылок для заключения соглашения о создании центров за пределами территории ЕС, куда они смогут депортировать мигрантов, не имеющих законного права на пребывание в ЕС.

Ожидаемое соглашение, которое, по данным собеседников, страны планируют объявить в Вене на следующей неделе, будет касаться только просителей убежища, которые уже исчерпали все возможности для получения легального статуса проживания в ЕС и получили отказ.

Отмечается, что центр депортации в Руанде будет функционировать в качестве пилотного проекта, и, вероятно, за ним последуют соглашения с другими странами и с участием других государств-членов ЕС.

Детали этой схемы, в частности гражданство лиц, которых будут переселять в эти центры, их условия проживания там и контроль за выполнением соглашения, будут зависеть от условий соглашений, заключенных странами.

Напомним, что 1 октября Совет ЕС одобрил новые правила Евросоюза, обеспечивающие более эффективную репатриацию лиц, не имеющих законного права на пребывание в ЕС.

На следующий день стало известно, что пять государств-членов, работающих над запуском первых центров депортации мигрантов в третьих странах – Германия, Австрия, Дания, Греция и Нидерланды, –достигли прогресса в подготовке этих проектов и получили окончательное одобрение от Европейского Союза в виде принятия Регламента о возвращении.