У ЄС запровадять нові правила, які дозволять ефективніше видворяти нелегалів

Рада ЄС 1 жовтня схвалила нові правила Євросоюзу, що забезпечують більш ефективне повернення осіб, які не мають законного права на перебування в ЄС.

Про це інформує "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Нові правила, які набудуть чинності в найближчі тижні, надають державам-членам більше інструментів для здійснення повернень. Вони також відкривають для держав-членів можливість створювати центри повернення в країнах, що не входять до ЄС.

"Приблизно дві третини осіб, яким наказано покинути ЄС, насправді цього не роблять. Переглянуті правила повернення, прийняті сьогодні, допоможуть державам-членам ефективно здійснювати оперативне повернення. Це має вирішальне значення для забезпечення спільного підходу до управління міграцією в рамках пакту про міграцію та надання притулку", – сказав міністр юстиції, внутрішніх справ та міграції Ірландії Джим О’Каллаган.

Зокрема, якщо мешканці, які не мають права на перебування в ЄС, відмовляються співпрацювати, це може призвести до санкцій. Зокрема – до скорочення соціальних виплат та допомог, що надаються відповідно до національного законодавства, відмови у наданні стимулів, призначених для заохочення добровільного повернення, фінансових штрафів або навіть кримінальних санкцій, якщо такі передбачені національним законодавством.

Нові правила запроваджують Європейський наказ про повернення – форму, до якої держави-члени повинні вносити основні елементи рішення про повернення.

Також держави-члени можуть накласти безстрокову заборону на в’їзд, якщо йдеться про тих, хто становить загрозу безпеці. Або утримувати таких громадян країн, що не входять до ЄС, під вартою протягом періоду, що перевищує 24 місяці.

Нові правила дозволять державам-членам повертати осіб, які не мають права на перебування в ЄС і отримали рішення про повернення, до спеціальних центрів повернення, створених у країнах, що не є членами ЄС. Це вимагає укладення угоди або домовленості з відповідною країною, що не є членом Союзу.

Раніше в Єврокомісії ухвалили пропозиції, пов’язані зі створенням Системи екстреного зв’язку ЄС для служб екстреної допомоги.

Також Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС.