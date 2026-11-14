В Естонії описали деталі удару України про ракетному кораблю РФ у Балтійському морі

Заступник командира дивізії Сил оборони Естонії полковник Арон Калмус описав деталі того, як корвет російського Балтійського флоту Наро-Фомінськ" зазнав удару від кількох українських безпілотників під час масштабної атаки на порт Усть-Луга,

Про це він говорив на черговому п’ятничному брифінгу Міністерства оборони Естонії, пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Внаслідок удару корабель отримав пошкодження і не зміг продовжувати рух власним ходом.

Під час атаки українські дрони ненадовго увійшли в повітряний простір південно-східної Естонії та естонський повітряний простір над Фінською затокою, зазначив полковник.

"Ми говоримо про хвилини, а не години, які вони провели над нашою територією. Ми знали про це і стежили за ситуацією", – сказав Калмус.

Він сказав, що дрони не були збиті, оскільки вони летіли близько до кордону, а це означає, що їхні уламки або боєприпаси, використані для їх збиття, могли впасти на російську територію, з усіма наслідками, які це могло б спричинити.

"Як з точки зору початкового оборонного потенціалу Естонії, так і в рамках НАТО, ми ставимося до таких дій з надзвичайною обережністю, щоб уникнути ескалації ситуації", – сказав полковник.

Під час тих самих ударів було вражено об’єкт "Наро-Фомінськ".

"У нього поцілила значна кількість дронів. Ми також досить точно знаємо, скільки їх влучило. Я не буду вдаватися в подробиці, оскільки не хочу надто полегшувати завдання протилежній стороні, розкриваючи, що саме ми бачимо і як. Але в нього влучило більше ніж один – що Збройні сили вважали б випадком; більше ніж два – що Збройні сили вважали б збігом; і більше ніж три – що Збройні сили вважали б закономірністю", – зазначив Калмус.

"Ці численні влучання пошкодили корвет, були загиблі та поранені. Спочатку корвет почав рухатися до Санкт-Петербурга власним ходом, але згодом зупинився. Він не міг продовжувати рух власним ходом, і прибуло додаткове судно супроводу, разом з яким корвет рушив до Санкт-Петербурга", – продовжив він.

Калмус зазначив, що цей тип судна не призначений для протиповітряної оборони, тому воно не змогло збити дрони, що наближалися. "Він призначений для завдання ударів на великі відстані та виконання завдань супроводу. Щодо ударів на великі відстані, то мова йде про крилаті ракети "Калібр". Цей клас кораблів також оснащений протикорабельними ракетами "Онікс", – додав він.

Раніше в СБУ повідомили, що удар по військовому кораблю завдали у межах операції Сил оборони, під час якої атакували нафтову інфраструктуру в порту "Усть-Луга" в Ленінградській області РФ.

В МЗС України назвали безпідставними твердження Росії про те, що Україна використовує повітряний простір країн Балтії для ударів дронами на російській території.