В МЗС відкинули заяви РФ про використання Україною авіапростору країн Балтії для ударів дронами

В МЗС України назвали безпідставними твердження Росії про те, що Україна використовує повітряний простір країн Балтії для ударів дронами на російській території.

Про це йдеться в дописі в Х речника МЗС Георгія Тихого, передає "Європейська правда".

Він запевнив, що Україні ніколи не "надавали дозволу на використання балтійського повітряного простору" – адже українська сторона ніколи про це не просила.

"Україна завдає ударів на великі відстані по законних цілях на території Росії, пролітаючи через РОСІЙСЬКИЙ повітряний простір. Інциденти можуть траплятися, коли Росія за допомогою засобів радіоелектронної боротьби змушує безпілотники змінювати курс у своєму повітряному просторі", – написав Тихий.

За його словами, українська сторона перебуває в тісному контакті з партнерами в Естонії та інших країнах Балтії щодо останнього та інших інцидентів.

"Зайве говорити, що єдиною причиною таких інцидентів є агресія Росії проти України. Варто також нагадати, що кожен український удар на великі відстані є ВІДПОВІДДЮ на терор Росії проти нашого народу, міст та цивільної інфраструктури. Будь-які спроби російської пропаганди перекласти провину на Україну чи країни Балтії є абсурдними", – написав речник.

Він висловив вдячність партнерам в Естонії та інших країнах Балтії за те, що вони поділяють цю оцінку ситуації, та за їхню підтримку України.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал раніше заявив, що його країна не давала дозволу на використання свого повітряного простору для прольоту дронів.

У ніч проти середи, 11 листопада, невідомий безпілотний літальний апарат також, імовірно, порушив повітряний простір Фінляндії над східною частиною Фінської затоки.

Окрім Естонії, в Латвії та Литві в ніч проти 11 листопада на тлі атаки України на російський порт Усть-Луга місцеві жителі отримали попередження про загрозу вторгнення дронів у повітряний простір.